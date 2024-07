Finisce con l’auto in un fossato Un 27enne liberato dalle lamiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Carambola in piena notte, nelpieno d’acqua, cone rimane intrappolato nell’abitacolo. Giovane salvato dai vigili del fuoco. Un incidente ha visto coinvolto, per fortuna senza gravi conseguenze unall’1.15 di ieri alla frazione Olmo. Un’auto è improvvisamente uscita dalla carreggiata, per cause sconosciute, in via Antonio Scarampo. Dopo la sbandata, il veicolo è finito in uncon acqua laterale. Per il colpo subito dal, il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo, senza riuscire ad aprire. Era ferito ma, per fortuna, solo in modo lieve. Per farlo uscire e affidarlo al soccorso sanitario, sono intervenuti i pompieri e presto l’incubo è finito. Il giovane, è stato accompagnato in ambulanza, per le cure del caso, all’ospedale Maggiore di Lodi. Riportava traumi da valutare ma per fortuna apparentemente non gravi.