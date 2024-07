Fimer Svolta Prende il via la procedura di cessione dell’azienda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Nella giornata di ieri, i Commissari Straordinari dihanno ufficializzato e reso nota l’informativa per l’avvio delladidell'azienda, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria. Il processo consentirà di individuare i soggetti interessati disposti a presentare offerte vincolanti e darà corso ad un’operazione che porterà al trasferimento, unitario e inscindibile, del complesso aziendale di, da perfezionarsi tramite vendita. Tutte le informazioni circa il processo, i requisiti per poter avanzare richiesta di ammissione alladie alle attività di due diligence, oltre alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito ufficiale diSpa e sul sito web dellastessa. Il termine ultimo per far pervenire le richieste è fissato al 31 agosto 2024 alle ore 15.00.