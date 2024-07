Elisabetta Grecoraci arriva in Rai con un nuovo programma tutto suo Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024)si prepara a sbarcare sulla Rai con unsuo dedicato al lifestyle.Gregoraci, già protagonista del Grande Fratello Vip, dopo aver ceduto a Ilary Blasi e Alvin la conduzione di Battiti Live,con il quale si è fatta amare dal pubblico del piccolo schermo accanto ad Alan Palmieri, approda in Rai con undi zecca che condurrà in solitaria e in seconda serata. Il Lifestyle secondo la Gregoraci La presentazione dei nuovi palinsesti Rai ha infatti rivelato quella che sarà la nuova conduzione disu Rai 2. Si tratta di uno show dal titolo "Questione di stile". Quest'ultimo andrà in onda in seconda serata e sarà incentrato