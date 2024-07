Donald Trump il discorso alla convention repubblicana | Vi prometto la più grande deportazione della nostra storia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milwaukee, 19 luglio 2024 – A neanche una settimana dall’attentato che ha scosso (o ha dato un’ulteriore scossa)sua campagna elettorale,è salito trionfante sul palcoa Milwaukee, che l’ha formalmente incoronato come candidatoCasa Bianca. Eppure, possiamo parlare di un tycoon moderato, in quanto nei 90 minuti diha usato dei toni insolitamente blandi e concilianti: “Vedete, sono cambiato”, ha detto ai delegati. D’altronde, aveva preannunciato un cambio di piani per quanto riguardava questo momento: sarebbe stato più conciliante, aveva promesso. epa11486738 Republican presidential nomineespeaks on the fourth day of the Republican National(RNC) at Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, USA, 18 July 2024.