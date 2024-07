Curzio Malaparte il ricordo a 67 anni dalla morte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prato, 19 luglio 2024 – Stamani in occasione del 67°versariodi, la delegazione comunale si è recata sulla sommità di monte Le Coste per commemorare lo scrittore pratese, morto il 19 luglio del 1957. Nel 1961 sulla cima di quello che è conosciuto come monte Spazzavento fu realizzato un mausoleo intitolato allo scrittore e saggista, per conservarne la memoria e per onorare la volontà espressa nella sua opera "Maledetti Toscani", in cui scrisse "e vorrei avere la tomba lassù, in vetta allo Spazzavento, per sollevare il capo ogni tanto e sputare nella fredda gora del tramontano".