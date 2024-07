Contromano in autostrada poi il disastro | tutto bloccato per il terribile incidente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) La scorsa notte, intorno all’1:30, un gravissimoha scosso l’A4 tra la barriera della Ghisolfa e Rho/Arluno, in direzione Torino, all’altezza di Cornaredo (Milano). Un furgone, procedendo, ha impattato violentemente contro un taxi e altre quattro vetture, provocando il panico e lasciando dietro di sé un bilancio tragico. L’ha causato due feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Un uomo di 39 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre un altro uomo di 42 anni è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi con due ambulanze e due automediche, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato i feriti prima del trasporto.