Come fare tanti diversi chignon con treccia In poche semplici mosse

(Di venerdì 19 luglio 2024) Loconè l’evoluzione dell’acconciatura più iconica delle ballerine classiche. Dal palcoscenico ai red carpet, dalle sale prova alle sale dei ricevimenti dei matrimoni fino allo street style, loè sempre il raccolto glamour più gettonato. E risolutivo. Da sempre considerato simbolo di rigore, disciplina e austerità – soprattutto verso la fine del XVIII secolo – oggi è un hairdo che ha un po’ perso quel significato intrinseco, a meno che non sia abbinato a uniformi o power dressing.nel caso dell’ultimo raccolto into di Leonor di Spagna. Nel corso della storia abbiamo visto lotrasformarsi. Dalla banana degli Anni 40 e 50 alloüber chic di Brigitte Bardot negli Anni 70 passando per quelli wild degli Anni 80 e 90.