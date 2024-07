Camera | stop vitalizio a due ex deputati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 luglio 2024) 17.32 La presidente del Collegio di Appello dellaYlenja Lucaselli,ha firmato la sentenza che conferma la cessazione delai due exRobinio Costi e Pietro Longo. I due ex parlamentari, in esito di condanne penali, avevano subito, nel 2015, la cancellazione del trattamento. A seguito del ricorso in appello presentato dai due ex, Lucaselli ha depositato la sentenza che, in un passaggio, sottolinea il ruolo etico di chi rappresenta le istituzioni,incompatibile con le condanne oggetto del ricorso.