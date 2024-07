Bob Newhart | addio all’indimenticabile Professor Proton di The Big Bang Theory

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per tutti ormai era il, l’ex conduttore di uno show scientifico per bambini protagonista della serie tv cult The Big. Bonnon c’è più. Un altro dei più grandi comici americani della storia dello spettacolo si è spento ieri nella sua casa di Los Angeles. Aveva 94 anni ed era riuscito a resistere alle aggressioni di alcune malattie. La carriera del celebre cabarettista si è iniziata come cantante. Come cantante di successo, visto che fu premiato con il Grammy Award per l’album dell’anno e per il miglior nuovo artista per il suo disco di successo del 1960 The Button-Down Mind of Bob. Poi l’esplosione come attore in una delle sitcom più famose di tutti i tempi, The BobShow, che tenne inchiodata agli schermi numerosissimi appassionati fra il 1972 e il 1978.