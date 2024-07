Blitz nella hall dell' Armani Hotel di via Manzoni | turisti derubati del Patek Philippe da 80mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 – Ildi via. I dueamericani aggrediti mentre stanno prendendo l'ascensore. Lo strappo deldae la fuga. A meno di un mese dal colpo nell'albergo extralusso in zona Quadrilatero, avvenuto il 27 giugno, gli investigatori del commissariato Centro hanno fermato il presunto rapinatore: a San Vittore è finito un ventitreenne marocchino, che stava per prendere il volo con destinazione Colonia. Dalle indagini è emerso che il giovane nordafricano sarebbe anche l'autore di un altro scippo andato a vuoto, datato 18 giugno: in quell'occasione, il ventitreenne mise in scena lo stesso copione, ma al momento di scappare fu investito da un'auto in via Pisoni e perse il cronografo, poi recuperato dal legittimo proprietario.