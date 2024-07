Berrettini-Auger Aliassime oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Gstaad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Matteose la vedrà contro Felixnei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Il bombardiere romano ha sudato più del previsto contro il colombiano Daniel Elahi Galan ma alla fine si è guadagnato con pieno merito il confronto con il canadese, terza forza del seeding, che agli ottavi ha regolato in due set il tedesco Yannick Hanfmann. Tra i due si tratta del settimo precedente della carriera, con l’azzurro che partirà leggermente con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers., infatti, ha raccolto grandi risultati nelle ultime edizioni di questo evento, tra cui il successo del 2018 e la finale del 2022 persa contro il norvegese Casper Ruud.