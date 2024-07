ATP Bastad Rafa Nadal vince una battaglia di quattro ore con Navone e va in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una partita magari non bella, ma che significa molto per. Il mancino di Manacor si impone in una maratona diore con Marianoed è innel torneo di: punteggio di 6-7 7-5 7-5 e la concreta possibilità di riassaggiare una finale ATP, poiché il suo avversario sarà il croato Duje Ajdukovic, sicuramente alla portata. Bisognerà capire in che modo recupererà per domani, ma l’aver resistito in campo per così tanto tempo rimane indicativo. Si capisce subito che pernon sarà una partita semplice. I suoi colpi non sono ficcanti come ai bei tempi e l’argentino è uno che sulla terra ci sa fare, costringendolo più di una volta all’errore: due servizi persi su due, che rendono vana la reazione nel secondo gioco in cui era immediatamente riuscito a riequilibrare la sfida.