Atleta a 90 anni Vita da record | Mi sveglio corro e sono felice

(Di venerdì 19 luglio 2024) Pistoia, 19 luglio 2024 – Primo atto di ogni giornata: giù le gambe dal letto, si mette in tenuta sportiva e indossa le scarpette. Arriva in salotto, dove ormai al pari di un qualsiasi altro oggetto d’arredo sta il tapis roulant. "Inizia così il rimuscolare. Io". I chilometri nelle gambe di Remo Marchioni non si contano più, così come le coppe o le medaglie: "Avrò centocinquanta coppe. Duecento le ho dovute a malincuore buttare quando ho traslocato da Pistoia a Porretta. Si erano rovinate". Il 30 settembre 2025 Marchioni entrerà nella categoria "M90" così come 90 saranno i suoie già per allora ha ben presente l’obiettivo sportivo da centrare:. Perché quelli già messi in bacheca finora – ben tre – non bastavano. Classe 1935, ha corso la sua prima marcia sulla sua montagna a Porretta. Aveva 15: "Venticinque chilometri con una zavorra sulle spalle.