Arezzo resta Ogunseye nel mirino di Cutolo Perdono quota le piste Gomez e Lescano

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Luca Amorosi La calma è la virtù dei forti. Sembra questo il mantra del direttore amaranto Nelloper quanto riguarda l’innesto da piazzare nel reparto avanzato. "Cercherò di inserire la punta in organico entro il primo impegno ufficiale in coppa", ha dichiarato l’ex numero dieci del Cavallino a margine della conferenza stampa di presentazione del difensore Dario Del Fabro. Tradotto,in pratica si è dato all’incirca altre tre settimane di tempo da qui a domenica 11 agosto per individuare il profilo giusto che possa diventare il punto di riferimento in attacco o affiancare il terminale offensivo che l’ ha già in rosa, vale a dire Niccolò Gucci. Tanti giorni di tempo ancora, ma non così tanti da temporeggiare troppo.