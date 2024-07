A Napoli un dj ha rivoluzionato il cibo di strada con i suoi ravioli cinesi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) C’era una volta un informatico napoletano, con la passione per la musica e per i. Inizia così la storia di Bop Dumpling, da un uomo stufo di stare in ufficio incollato al pc. La sua è una scelta e un modo di intendere la vita da anarchico. Non ama le regole, non insegue il guadagno, tantomeno la fama o la visibilità. Ha messo su una bottega di, sembra la camera di un ragazzo che fantastica nel mondo dei manga e ama la chiacchiera. Sia chiaro che nei dumpling di Luca Affatato si racchiude un’anima visionaria, ben consapevole delle regole di cucina, delle tecniche, con una creatività vivacissima. Ogni raviolo ha la sua forma, curatissima, i ripieni sono una musica, fusione di più culture, accenti, dialetti e, una volta che affondi il morso, «Wow» è la prima cosa che pensi. Bop Dumpling Appena scatta l’ora di apertura, più o meno alle 19.