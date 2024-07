Zavanella | De Laurentiis è un personaggio vulcanico

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Gino, noto architetto di impiantistica sportiva, è intervenuto a Radio CRC, nel corso di “In ritiro Con Te”. L’architetto ha parlato del Centro Sportivo che dovrà accogliere il Napoli in futuro e della ristrutturazione dello Stadio Maradona. Di seguito quanto affermato.sul centro sportivo “Conosco Deda tanto tempo ed è un, per dire poco. È vero che non abbiamo stabilito niente di preciso, le idee sono tante sul Maradona, a partire dalla ristrutturazione e ovviamente a pensare al centro sportivo. Questa è l’unica cosa vera e positiva che posso dire.