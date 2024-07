Vigili del fuoco morti tra le fiamme | chi sono e cosa si sa di loro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 luglio 2024)deldeceduti per per salvare gli altri, sfidando le, la natura e la paura. La tragedia dei duedelha sconvolto tutti. Nelle ultime orespuntati fuori diversi dettagli in merito allaidentità e allavita privata. (Continua) Leggi anche: Aereo precipita in Italia, pilota resta ferito Leggi anche: Massalengo, uomo trovato morto in auto: chi era e cos’è successodel: la tragedia sconvolge l’Italia Duedelaccorsi ieri alle 14:30 per spegnere un vasto incendio in una vegetazione che assediava due abitazioni. Una squadra si è diretta verso la casa, mentrehanno scelto il casolare, dove pare ci fosse una famiglia con una persona allettata. Sifatti largo nel fumo earrivati a fatica fino all’abitazione, dove però non c’era nessuno.