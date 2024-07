Tragedia al centro estivo Anisa muore a 7 anni | la scomparsa poi il ritrovamento choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mercoledì 17 luglio 2024 è stata una giornata tragica per la comunità di Caraglio, in provincia di Cuneo.Murati, una bambina di soli 7, è morta annegata in uno dei laghi del bioparco “Acquaviva”., nata in Italia da una famiglia di origine albanese residente a Demonte, stava trascorrendo una giornata al bioparco con ildella parrocchia. Intorno alle 15:30, la piccola èimprovvisamente tra le acque di uno dei laghi del parco. >> Mamma e figlio scomparsi nel Lago di Garda, epilogo: trovati i due corpi in profondità Immediatamente sono scattate le ricerche, con l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Dopo pochi minuti, il corpo senza vita diè stato ritrovato a circa 2 metri di profondità, nei pressi del laghetto. Per la bambina, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.