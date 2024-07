Tracce di sangue in centro Scoppia il tam tam sui social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le copiosedipresenti dall’altra notte all’angolo tra Corso Italia e via Garibaldi? Provocate da una persona – un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine – che si è ferita con la bottiglia che teneva tra le mani. Nessuna rissa, insomma, come invece è stato scritto su alcuni canali, ma appunto un incidente, sul quale sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. A chiarire l’episodio, che fin dalla mattinata di ieri aveva appunto provocato un certo tam tam viaperché appunto si pensava a una rissa (che non è avvenuta), sono sia il comandante della polizia locale, Pierpaolo Marullo, sia il sindaco di Vignola, Emilia Muratori. Marullo, in particolare, ha detto: "L’episodio in questione si è verificato l’altra notte verso le 2,30 e abbiamo sia testimoni oculari, sia immagini filmate che provano quanto affermiamo.