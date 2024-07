Tennis tavolo argento mondiale per Di Fiore | Traguardo speciale sono orgoglioso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nicola Diha conquistato nei giorni scorsi a Roma l’nelcategoria over 45, uscendo sconfitto nella finale contro il rumeno Simon Lucian. Un successo importantissimo per il giocatore ed allenatore delLucca, che nel campionato da poco concluso ha conquistato con la squadra rossonera l’A2. Com’è nata la sua passione del? "Quando avevo dieci anni, con mio padre mi recai in un bar e c’era unda ping pong. All’epoca giocavo a calcio, ma chiesi a mio padre di portarmi dove si giocava a ping pong e a Pisa la disciplina veniva praticata in una Chiesa sconsacrata e da lì inizio la mia avventura, seguito poi successivamente anche da un maestro". Nella sua carriera ha girato tanto l’Italia.