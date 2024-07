Scoperto un laboratorio clandestino di cocaina | tre arresti in Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lentate sul Seveso (Monza), 18 luglio 2024 – La raffineria dellaera in un appartamento di Lentate sul Seveso, in. Forni a microonde, ventilatori, barattoli di acetone, diversi chili di sostanza da taglio, solventi, presse idrauliche e stampi. Tutto il necessario per trasformare i panetti di coca in dosi da smerciare al dettaglio. Ilè statolunedì 15 luglio dagli investigatori dell'Antidroga della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Massimiliano Mazzali, che hanno arrestato tre albanesi di 30, 41 e 51 anni, di cui gli ultimi due con precedenti specifici per droga. Nell'abitazione sono state trovate anche due pistole, di cui una con matricola abrasa e una rubata otto mesi fa in provincia di Cuneo.