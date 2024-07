Ruggiero Piccolo | Per avere un buon riposo si deve cambiare letto e materasso con regolarità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) - È provato che sostituire i sistemi dicon costanza migliora la salute e la qualità della vita, perchè permette di mantenere inalterato il nostro equilibrio psicofisico. Barletta, 18 luglio 2024. Esiste una netta differenza tra il sonno e il. Unè fondamentale per mantenere inalterato il nostro equilibrio psicofisico, come sottolineano spesso i medici. Fattore determinante è di certo il, chela giusta ergonomia, ossia rispettare la nostra colonna vertebrale. Non è consigliabile soltanto scegliere quello adatto alle proprie esigenze, ma anche cambiarlo con, perché unusurato può incidere in modo importante sulla qualità della vita. “Un, mediamente, ha la durata di 10 anni – spiega, titolare di PL Relax a Barletta – perché, come ogni prodotto, ha un tempo fisiologico di consumo.