Primo test Biancazzurri oggi in campo c’è la sfida con il Tnt Monte Peller

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo tre giorni di ritiro e una decina dall’inizio della preparazione, la squadra di Dossena (foto) effettua la prima sgambata stagionale contro il Tnt, una selezione della Val di Non che milita nel campionato trentino di Seconda categoria. Si profila quindi un approccio particolarmente morbido per la Spal, che rompe il ghiaccio contro la stessa formazione che affrontò la squadra di Venturato nel ritiro di due anni fa. Naturalmente sempre al centro sportivo di Mezzana, doveil fischio d’inizio è fissato per le 18. Il 10 luglio 2022 finì 14-0 per i, con sette gol per tempo. Sono diversi i giocatori spallini attualmente in organico che giocarono quella partita, da Alfonso a Puletto passando per Abati, Puletto, D’Orazio, Saiani (al lavoro in via Copparo per recuperare dall’infortunio rimediato nel finale dello scorso campionato) e Nador.