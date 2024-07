Nuoto artistico Assoluti 2024 | Minisini primo nel preliminare supera quota 230

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Giorgiosi prepara all’ultima gara internazionale, in occasione degliestivi Bper di. Il ventottenne azzurro, campione del mondo in quel di Doha, ha annunciato il suo imminente ritiro, ma ha mostrato un’invidiabile forma durante ildella competizione nostrana:con 230.4078 punti, applausi e sorrisi vari con il suo team. Misini ha totalizzato 139.3208 punti per gli elementi, mentre 91.1500 per quanto riguarda l’impressione, sfoderando il suo ampio repertorio nel sincro; a seguirlo, nella classifica generale, vi sono Filippo Pelati con 187.4772 punti e Gabriele Minak con 155.4520 punti. In attesa della finale, di scena domenica 21 luglio alle ore 12.00, l’icona delsi prepara ad incantare nuovamente il pubblico di Roma con il suo canto del cigno sportivo.