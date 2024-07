Mercato auto europeo boom di vendite per le ibride Soffrono elettriche e plug-in

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tornata di boa per ildell’2024: a giugno le immatricolazioni sono aumentate del 4,3% (a quota 1.089.925 unità), trainate dall’andamento positivo fatto registrare in tre dei principali Paesi della regione, ovvero Italia (nella penisola le immatricolazioni sono aumentate del 15% a giugno, soprattutto per via degli incentivi statali), Germania (+6,1%) e Spagna (+2,2%). Al contrario, la Francia ha registrato un calo del 4,8% il mese scorso. Sicché, nel primo semestre dell’anno le nuove immatricolazioni sono aumentate del 4,5%, raggiungendo quasi 5,7 milioni unità (-18% rispetto al periodo pre-pandemia). I mercati continentali più grandi hanno tutti mostrato performance positive con Spagna (+5,9%), Germania (+5,4%), Italia (+5,4%) e Francia (+2,8%) tutte in crescita. A giugno, poi, volano le nuove registrazioni di vetture(in crescita del 26,4%, a 321.