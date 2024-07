Mattarella | è un tempo che richiede dialogo e confronto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (askanews) – “Questo è unche”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiointervenendo a Rio de Janeiro al Centro Brasiliano per le Relazioni Internazionali. “Sono sfide che ci riguardano tutti, che coinvolgono il concetto – usato talvolta in modo vago – di “Occidente”, tanto quanto il concetto – definito talora in maniera strumentale – di “Sud Globale”, ha aggiunto. Il capo dello Stato ha ricordato che “nel 2024 il Brasile è chiamato a guidare il G20, mentre l’Italia presiede il G7. Si tratta di fori intergovernativi che forniscono l’occasione di proficui scambi di vedute su tematiche fondamentali per il nostro pianeta, per la elaborazione di piattaforme che uniscano.