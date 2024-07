Kids’ Choice Awards 2024 | tutti i vincitori quando vedere le show

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sabato 13 luglio sono andati in scena a Los Angeles iche hanno visto eccezionalmente alla conduzione SpongeBob Squarepants con l’amico Patrick Stella in occasione del 25° compleanno. Anche quest’anno l’evento si è confermato tra glipiù spettacolari grazie a performance uniche nell’inimitabile atmosfera di festa, arricchita da tanto slime. A essere premiati ai KCAsono stati, fra gli altri Serena Williams (che ha ricevuto il Legend Award) e Jack Black come Cattivo Preferito. Pioggia di premi anche per Taylor Swift che, impegnata nella leg europea del suo The Eras Tour, si è aggiudicata ben tre statuette: Artista Femminile Preferita, Star Mondiale Preferita e Tour dell’Anno Preferito. È andato, invece, a Post Malone il premio come Artista Maschile Preferito.