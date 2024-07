iSwiss Bank lancia la Cartolarizzazione Green ecco di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Investimenti in Energie rinnovabili., uno dei principali attori nel settore della, ha recentemente introdotto una" mirata agli investimenti in energie rinnovabili, partendo dal fotovoltaico. “Uno dei limiti più significativi che ostacolano la transizione ecologica - spiega Aleo Christopher, CEO di- è che, nonostante i risparmi a lungo termine, poiché è indiscutibile che l'economia verde sia vantaggiosa non solo per l'ambiente ma anche per le tasche dei consumatori, ci sono le ingenti spese da affrontare immediatamente. È chiaro a tutti - continua Aleo - che una centrale a gas per la produzione di energia elettrica, come molte in Italia, inquina di più e costa molto di più per kWh prodotto rispetto agli impianti fotovoltaici.