Generale Vannacci scatenato come stronca le inviate di La7 | una feroce doppietta

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da Casa Vianello a “Casa”. Le interviste di La7 alRoberto, fresco europarlamentare eletto da indipendente con la Lega, assomigliano sempre di più a una telenovela. Anzi, a una sitcom. Ledi L'aria che tira domandano e lui le fulmina con una battuta. Ultimo episodio del “format”? Mercoledì mattina la trottola Ludovica Ciriello lo agguanta a Strasburgo. La regia la inquadra giusto in tempo per beccare il battibecco in tempo reale: «Ma che fa? Ma che fasi intromette?», la gela l'ex militare. «Sta facendo delle foto Una cosa importantissima», spiega la giornalista un po' imbarazzata. «Se le piacciono gli obiettivi non potrà disdegnare quelli delle nostre telecamere», ci prova il conduttore Francesco Magnani. «Una domandina, dopo?», rilancia la Ciriello. «Vedremo, dopo ho altre cose da fare - risponde, sulle sue -.