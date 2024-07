Gemitaiz in concerto al NoSound | Pezzi che non ho mai fatto dal vivo aspetto chi vuole solo divertirsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si torna a cantare al ‘Parco della Pace’ con il ‘Fest’, dopo i primi quattro concerti, che hanno riscosso apprezzamento, ma anche numeri importanti in termini di presenze, Servigliano torna ad animarsi con tre appuntamenti in successione. Domani alle 21,30 salirà sul palco del ‘Fest’ Devide De Luca, in arte, che in pochi anni è riuscito a conquistare il pubblico, con i sui testi che raccontano una quotidianità cruda che hannobraccia specie fra i giovani. Il suo tour dal titolo ‘the Qvc Experience’ è partito da Roma il 14 giugno, e venerdì sarà a Servigliano con uno show che sarà un viaggio nella musica dell’artista, con successi che hanno già raccolto diversi premi, già certificato oro, ad una settimana dall’uscita ha conquistato il primo posto della classifica Fimi Top Album, totalizzando oltre 80 milioni di streaming totali.