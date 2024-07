Formigine per decenni vittima di violenze e minacce | marito in manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Modena, 18 luglio 2024 – Perdidi morte, già dal 1993, quando i due si sono sposati. È il quadro che sta emergendo adopo l’arresto ad opera dei carabinieri, mercoledì, di un uomo di 51 anni, per la procura responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie convivente, episodi che sarebbero avvenuti anche di fronte ad un figlio disabile e ad altri figli minorenni. L’uomo si trova ora in carcere a seguito dell’udienza davanti al gip. La stessa donna ha deciso di denunciare dopo essersi rivolta a centri anti violenza di Sassuolo e. Sono stati i carabinieri, prima di mettere leai polso dell’uomo, ad accompagnare la donna per recuperare le proprie cose in un momento di assenza del. Le indagini parlano difisiche e verbali a cadenza quasi quotidiana edi morte.