Engineering da Dekra la certificazione per parità di genere

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) –, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pa, comunica di aver ottenuto datesting & certification – società indipendente riconosciuta a livello mondiale, specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni – ladel proprio sistema di gestione delladi(UNI/Pdr 125:2022) per la capogruppo, a L'articolo, dalaperdiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.