Elezioni Usa Vance | Chi ha governato gli Usa ha fallito Così il candidato come vice-Trump dà voce all’America bianca più arrabbiata

(Di giovedì 18 luglio 2024) È stato un discorso dai toni moderati, quasi compassati. È stato anche un discorso potentemente populistico, in cui le radici nell’Ohio operaio e socialmente deprivato sono servite ad attaccare le élite di Washington che hanno “venduto” i loro cittadini più deboli in nome di scellerati accordi commerciali, viziose politiche migratorie, guerre all’estero che hanno svuotato la ricchezza nazionale. È stato il discorso con cui JDha accettato alla Convention repubblicana di Milwaukee la candidatura apresidente degli Stati Uniti, in coppia con Donald, che un tempodefiniva “eroina culturale” e l’“Hitler americano”, e che oggi promette di servire con fedeltà, “senza dimenticare da dove vengo”. Il discorso diha reso molto chiare le ragioni della sua sceltadi