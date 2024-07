Difesa intelligenza artificiale e giovani | le promesse di von der Leyen sui primi 100 giorni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nel suo documento programmatico per il secondo mandato, la presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha promesso diverse iniziative per icento. «Proporrò un piano d'azione europeo sulla sicurezza informatica degli ospedali e degli operatori sanitari nei100del mandato», ha annunciato. «Nei100garantiremo l'accesso a nuove capacità di supercalcolo su misura per le start-up e l'industria dell'attraverso un'iniziativa AI Factories», ha evidenziato. «Per inquadrare il nuovo approccio e identificare le nostre esigenze di investimento presenteremo congiuntamente un Libro bianco sul futuro dellaeuropea nei100del mandato», un altro passaggio.