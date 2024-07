Dan Stevens protagonista della terza stagione di The Terror Devil in Silver

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dandi The, “in” Dansarà ildi Thedi AMC, basata sul romanzo di Victor LaValle “Thein”. Come riportato da Variety, la nuovaè stata formalmente autorizzata dalla casa di produzione a febbraio.sarà anche produttore esecutivodi sei episodi, oltre che. Il debutto è previsto per il 2025 su AMC e AMC+. Daninterpreterà Pepper, descritto come “un traslocatoreclasse operaia che, a causa di una combinazione di sfortuna e di un brutto carattere, si ritrova ingiustamente rinchiuso nell’ospedale psichiatrico di New Hyde – un istituto pieno di persone che la società preferirebbe dimenticare.