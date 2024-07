Dalla Virtus a Milano Seravalli veste Armani Il tecnico ferrarese sarà nello staff di Messina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’ascesa delAlbertocome assistente allenatore arriva probabilmente al suo apice: è notizia di ieri, infatti, il suo approdo nel coachingdell’Olimpia, dove andrà a lavorare fianco a fianco ad uno dei ‘gotha’ della pallacanestro italiana, ovvero Ettorelascia dopo tre anni laBologna, dove ha vinto l’Eurocup nel 2022 e per due volte la Supercoppa Italiana, da assistente di Sergio Scariolo; nell’ultima stagione ha fatto parte dellodi Luca Banchi assieme al finlandese Lassi Tuovi. Una carriera, quella di Alberto, che parte da lontano: classe 1986,doc, nel 2002 inizia come istruttore minibasket del Cus Ferrara per poi trasferirsi, due anni più tardi, nel settore giovanile del Nuovo Basket Estense di Santa Maria Maddalena.