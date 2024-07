Conte delinea il futuro del Napoli | valutazioni in corso e chiarezza su Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il tecnico del, Antonio, rivela i piani per la squadra:sulla rosa, strategia per la stagione senza coppe e la situazione. Le ultime dal ritiro di Dimaroa Dimaro svela la strategia per la nuova stagione In una recente intervista, il mister del, Antonio, ha condiviso dettagli importanti suldella squadra. L’allenatore ha messo in chiaro che la fase attuale è dedicata aapprofondite sulla rosa, un processo cruciale per determinare chi farà parte del progetto azzurro e chi invece potrebbe cercare nuove opportunità altrove.ha sottolineato l’importanza di sfruttare al meglio il tempo a disposizione con i giocatori, vista l’assenza di impegni europei.