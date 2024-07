Cobra Kai 6 – recensione senza spoiler della prima parte

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il franchise di Karate Kid si prepara a terminare con la sesta stagione diKai, divisa in tre tranches da Netflix e composte da 5 episodi l’una. La, in uscita oggi sulla piattaforma statunitense, sarà seguita dalla secondain arrivo il 24 novembre mentre, la terza e ultima, verrà rilasciata nel 2025. Siete pronti a tornare nel Dojo più amatotelevisione? La trama diKai 6 Gli Eagle Fang capitanati da Johnny Lawrence (William Zabka) e i Miyagi-Do di Daniel La Russo (Ralph Macchio) sono pronti a unire le forze nello stesso Dojo. La spietatezza degli Eagle Fang e la saggezza del Miyagi si mescolano per creare un alleanza infermabile volta acipare al campionato del mondo di Karate: il Senkai Taikai.