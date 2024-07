Cast Grande Fratello 2024 | tra i papabili concorrenti c' è ex di Fedez

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una volta annunciati i Palinsesti di Canale 5 della prossima stagione televisiva, i quali hanno confermato la partenza di una nuova edizione dela partire da settembre, sul web sono trapelate delle indiscrezioni in merito al. Nella scorsa puntata del programma Gente di Marte, in onda su Radio Marte, l'influencer Deianira Marzano ha svelato i nomi di alcuniche potrebbero varcare la soglia della porta rossa quest'anno. Tra i nomi ci sono diversi personaggi popolari, tra cui anche ex partecipanti di altri reality show, ma non solo. A generare particolare sgomento tra i nomi trapelati è quello di una ragazza cheha frequentato nell'ultimo periodo, dopo la separazione da Chiara Ferragni.