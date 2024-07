Bce ipotesi taglio tassi settembre resta subordinata ai dati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (askanews) – Tutto o quasi come da attese all’ultimo Consiglio direttivo della Bce. L’istituzione monetaria ha confermato i livelli deidi interesse di riferimento per il sistema bancario dell’eurozona. L’di un nuovoin piedi, ma non è certa e dovrà trovare supporto neiche da qui ad allora giungeranno. “Temo che sarà una estate un po’ indaffarata”, ha osservato la presidente, Christine Lagarde. Intanto il tasso sulle principali operazioni di rifinziamentoal 4,25%, quello sui depositi al 3,75% e quello sulle operazioni marginali al 4,50%. La Bce ribadisce che le future decisioni verranno assunte “di volta in volta a ogni riunione” in base all’evolversi dei, con l’obiettivo di favorire un rientro dell’inflazione al livello del 2% e “senza vincolarsi a un particolare percorso dei”.