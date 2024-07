Banel e Adama

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,sono due giovani sposati che vivono in un villaggio del nord del Senegal. Il loro sogno è quello di disseppellire dalla sabbia due edifici che potrebbero diventare la loro abitazione futura. I problemi nella coppia nascono quandonon accetta di diventare capo del villaggio come la sua discendenza imporrebbe. Gli altri abitanti non vedono di buon occhio questo rifiuto e quando la siccità inizia a decimare il bestiame incolpano il giovane e la sua compagna per quanto accade. Da quel momento la vita di coppia verrà messa in serio pericolo edovrà lottare contro tutto e tutti. L'articolo è stato pubblicato originariamente su Mister Movie