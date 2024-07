ATP Amburgo 2024 Zverev scampa il pericolo Fils e Rune continuano a brillare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si concludono gli ottavi di finale dell’ATP 500 di. Un giovedì che ha visto in campo un azzurro, Flavio Cobolli, che è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 7-6(5) da Zhizhen Zhang nel secondo match di giornata. Alexanderinvece se l’è vista brutta, ma è riuscito a spuntarla contro Hugo Gaston: il tedesco ha trionfato in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 7-5 in oltre due ore e mezza. Il padrone di casa è incappato in diversi passaggi a vuoto, è andato due volte avanti di un break nel terzo, si è fatto riprendere e infine ha chiuso nel dodicesimo gioco. Giornata che era cominciata con la vittoria di Arthursu Laslo Djere con il punteggio di 7-6(3) 6-2 in un’ora e tre quarti di gioco.che ha confermato il feeling con questo torneo: basti pensare che il francese lo scorso anno si spinse fino in semifinale, vincendo anche contro Casper Ruud.