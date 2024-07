A bordo della Mia cullati dal mare In 13 ore verso spiagge da sogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’ingressonave in porto è sempre il momento più emozionante di una traversata. L’emozione di chi è ae anche di chi attende l’arrivo dei propri cari o a sua volta deve imbarcarsi. Entrare nel piccolo, ma organizzato scalo di Bar, città portuale del Montenegro incarna esattamente quello spirito emozionale, specieda un’alba con cielo terso e temperature ancora gradevoli prima di una giornata torrida. La nave ‘Mia’ di Adria Ferries ha lasciato Ancona il pomeriggio precedente e tredici ore dopo, ‘sharp in time’, in perfetto orario, ha superato le lanterne all’imbocco del porto di Bar. Cronaca di un viaggio rilassato, concalmo e una nave piena di turisti diretti in Montenegro e in Albania. Dal 9 luglio scorso Adria Ferries ha riattivato un collegamento interrotto da anni.