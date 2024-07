Viggo Mortensen dice addio a Il Signore Degli Anelli | niente sequel per lui

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Dall'iconico Aragorn ne "Il",ha scelto di stare lontano dai grandi franchise cinematografici. La sua decisione, come ha spiegato in un'intervista a Vanity Fair, è dovuta alla sua priorità per la qualità delle storie.per lui, solo storie che lo appassionano "Non cerco e non evito nessun genere o budget in particolare," ha affermato. "Per me conta solo la storia. Se mi appassiona e credo di poter dare il mio contributo al personaggio, lo faccio. Questo vale anche per i franchise. Se il personaggio è valido e la storia ben scritta, sarei aperto a considerarlo." Tuttavia, l'attore ha espresso una certa delusione generale verso ie le saghe cinematografiche: "Li trovo spesso poco curati a livello narrativo e prevedibili.