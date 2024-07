VIDEO ? Inter-Lugano 3-2 gol e highlights dell’amichevole | Taremi show!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024), primo match amichevole del precampionato 2024-2025, si è concluso con il risultato di 3-2: questo ilcon i gol e glidella partita giocata al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Mehdigià in grande spolvero. RIMONTA E VITTORIA –3-2 nella prima partita amichevole della pre-season 2024-25. Ad Appiano Gentile va in scena il primo tempo del primo test amichevole dell’di Simone Inzaghi contro il. Formazione molto sperimentale per il mister nerazzurro, costretto a fare meno dei titolarissimi dello scudetto. Tanti giovani ed esuberi dal primo minuto: da Stante e Kamate, passando per Berenbruch, Agoumé e il Tucu Joaquin Correa.