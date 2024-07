Ubriaco di 19 anni aggredisce genitori e carabinieri | arrestato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

Teramo - Un giovane di 19è statoquesta mattina dopo aver aggredito ie iin preda all'ubriachezza. L'episodio ha avuto luogo quando il ragazzo, in uno stato di evidente alterazione, ha minacciato ie preso a calci e pugni il padre. All'arrivo dei, il giovane ha tentato di aggredire anche loro, costringendoli a utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione per immobilizzarlo. Solo grazie a questo intervento il ragazzo è stato riportato alla calma senza ulteriori conseguenze fisiche. Il giovane è statocon le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trasferito nel carcere di Teramo.