Twisters | il ritorno dei disaster movie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Siamo ancora nel 2024 o sul finire degli anni ’90? No, il clima è caldo, siamo circondati dalle moderne tecnologie, viviamo le nostre vite attraverso un filtro difformemente sociale. Eppure, sembra di appartenere ad un periodo che non ci appartiene più così tanto. Indiana Jones, Il Pianeta delle Scimmie, il Batman di Michael Keaton. In un tempo che ci incute paura, in un momento in cui il futuro ci appare così incerto e lontano, la risposta a tutti i nostri malanni continua ad essere il passato. E quindi Hollywood scava, e continua a scavare. Fino a riesumare antichi corpi ingessati di cui più non avevamo memoria. Twister appartiene ad un filone un po’ scomparso negli ultimi anni, ovvero quello dei, i film catastrofici per i più nostalgici.