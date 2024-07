The Toxic Avenger | il film è considerato indistribuibile

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024) The: il” Il primo teaser trailer del remake di Theè stato diffuso lo scorso ottobre. Da allora non abbiamo più saputo molto, anche se le recensioni di vari festival cinematografici a cui ilha partecipato sono state ampiamente positive (in effetti, con 24 verdetti contati, si attesta al 92% su Rotten Tomatoes). Oggi arriva la notizia da World of Reel che ildel regista Macon Blair con Peter Dinklage è attualmente“. Il sito afferma di aver parlato con un produttore che afferma a sua volta che le prospettive commerciali di Thesono troppo “oltre” per qualsiasi tipo di uscita cinematografica tradizionale, probabilmente spiegando perché ilnon ha ancora un distributore confermato.