Speed 17 07 2024 Unico finale sensato possibile

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Carmelo Hayes e Ilja Dragunov si sono affrontati col titolo NXT in palio in 3 diverse occasioni nel corso del 2023: 24 minuti a The Great American Bash, 21 minuti a No Mercy e 16 minuti nella puntata speciale di Halloween Havoc. Oggi sono chiamati a finire l’altro in 3 minuti Carmelo Hayes vs Ilja Dragunov Tempo-3:00 I 2 contendenti dimostrano sin da subito di conoscere rispettivamente lo stile di combattimento avversario evitando le signature move dell’altro con Carmelo in leggero vantaggio, Ilja risponde con diversi German Suplex ma nessuno abbastanza potente da tenere Hayes al tappeto per il conto di 3. Carmelo assesta un Superkick e si svincola dal tentativo di Powerbomb di Dragunov salvo subirla quando il conteggio giunge a zero, impedendo al russo la H-Bomb e il successivo schienamento.