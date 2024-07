Si allarga la famiglia di Forza Italia ex Sindaco Bellona aderisce al partito

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Caserta., ufficializzata una nuova adesione: lo comunica il segretario provinciale Giuseppe Guida, congiuntamente al coordinatore regionale Fulvio Martusciello. Filippo Abbate, giàdidal 2012 al 2022, ora vicendel Comune e responsabile di vertice in struttura pubblica, con incarichi di elevata qualificazione nei settori delle attività produttive e finanziarie, fa il suo ingresso nele sarà uno dei candidati, nella lista di Caserta, alle prossime elezioni regionali. “Ladiaccoglie un nuovo componente – ha dichiarato Guida. Rivolgo, a nome dell’intero Coordinamento, i migliori auguri per il percorso politico e per la prestigiosa candidatura. Come annunciato, ci stiamo preparando all’appuntamento elettorale del 2025 con grande impegno.